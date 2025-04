TENNIS Wta Madrid, impresa Bronzetti: battuta 2-1 Naomi Osaka La riminese ha eliminato la quattro volte campionessa Slam al debutto sulla terra rossa spagnola. Fuori Cocciaretto, Stefanini e Nardi

Impresa della riminese Lucia Bronzetti a Madrid: nel primo turno del Wta 1000, l'azzurra ha eliminato la quattro volte vincitrice di tornei del Grande Slam Naomi Osaka. Un successo prestigioso, arrivato per 2-1, dopo una battaglia lunga 2 ore e 22 minuti (6-4 2-6 6-4 il punteggio dei parziali), che la proietta verso un secondo turno durissimo: la prossima avversaria sarà la statunitense Madison Keys, numero 5 al mondo e campionessa in carica degli Australian Open.

Sempre nel tabellone femminile, subito fuori Elisabetta Cocciaretto, eliminata in due set (2-6 2-6) dalla francese Diane Parry (n. 116 al mondo), e Lucrezia Stefanini, battuta dalla 17enne serba Teodora Kostovic (n. 625) con identico punteggio. Due gli azzurri impegnati, in giornata, al maschile: Luca Nardi ha perso in due set contro il francese Hugo Gaston (n. 80) per 4-6 2-6, mentre Fabio Fognini affronterà in serata l'australiano Rinky Hijikata (n. 84).

