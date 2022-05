Wta Madrid, la prima volta di Ons Jabeur

Ons Jabeur scrive la storia sportiva del suo paese. Vincendo il WTA di Madrid, la 27enne è la prima tennista tunisina a vincere un torneo del circuito maggiore. Da oggi la Jabeur risale al numero 7 eguagliando il suo best ranking. Si arrende il finale Jessica Pegula dopo quasi due ore di grande battaglia. L'americana, partita meglio e schizzata avanti 4-1, si è poi fatta raggiungere e superare dalla sua avversaria che ha chiuso 7-5 in suo favore la prima partita. Una rimonta costata alla Jabeur il secondo set. In evidente debito di ossigeno, la tunisina ha rallentato il suo gioco, cercato soluzioni alternative al palleggio, finendo presto sbranata da una Pegula che non le ha nemmeno lasciato le briciole e chiuso 6-0 il parziale. Nel set decisivo tutto nuovamente rimescolato. Jabeur ancora dentro il campo e la partita, capace di strappare alla sua avversaria 3 servizi su 4 e di chiudere al primo match point, 6-2. È la vittoria più importante in carriera per lei e per tutto il tennis africano.