WTA Miami: Barty concede il bis, Andreescu si ritira

A Miami è sempre e solo Ashleigh Barty. L'australiana, numero uno del ranking WTA, ha difeso il titolo già conquistato nel 2019 imponendosi ancora una volta in Florida. Un epilogo agrodolce, però, quello vissuto nella finalissima contro la canadese Bianca Andreescu: la testa di serie numero 8 è stata costretta, infatti, al ritiro nel corso del secondo set dopo un infortunio alla caviglia subito a causa di una caduta. Il forfait è arrivato a partita già ampiamente compromessa, con la Barty che aveva vinto 6-3 il primo set e stava conducendo il secondo per 3-0. Alla fine sarà 4-0, la 24enne di Ipswich ottiene il decimo titolo in carriera che le permette di consolidare ancora di più il primato nella classifica mondiale. Per Andreescu la speranza che non si tratti di un grave problema, dal momento che – da Indian Wells 2019 a Miami 2021 – l'ex vincitrice dell'US Open ha giocato solamente dieci tornei.