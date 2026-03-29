WTA Miami. trionfa Sabalenka, Gauff ko

Aryna Sabalenka si prende la rivincita con forza e carattere, conquistando il titolo al Miami Open e battendo ancora Coco Gauff dopo la delusione del Roland Garros. Finisce 6-2 4-6 6-3 per la numero uno del mondo, che firma così il secondo successo consecutivo in Florida, un’impresa che non si vedeva dai tempi di Serena Williams. La bielorussa parte con il piede sull’acceleratore: aggressiva fin dai primi scambi, trova subito il break e domina il primo set grazie a un servizio impeccabile e a una pressione costante da fondo. Gauff appare contratta, fatica a trovare ritmo e cede rapidamente il parziale senza mai riuscire a impensierire l’avversaria. Nel secondo set però cambia tutto. L’americana alza il livello, diventa più propositiva e riesce a neutralizzare la potenza di Sabalenka, togliendole tempo negli scambi.

Dopo aver annullato tre palle break, Gauff approfitta di un passaggio a vuoto della rivale nel momento decisivo e strappa il servizio nel decimo game, portando il match al terzo set. Qui emerge la differenza di esperienza. Sabalenka reagisce da numero uno del mondo: approfitta subito di due doppi falli di Gauff e trova il break in apertura, prendendo in mano l’inerzia della partita. Da quel momento gestisce con lucidità, concede pochissimo in risposta e torna a comandare gli scambi con la consueta potenza. Il finale è una prova di controllo e personalità: nel nono game Sabalenka accelera definitivamente e chiude tra tensione e applausi, lasciando esplodere tutta la sua soddisfazione. È il secondo titolo “1000” della stagione e soprattutto il completamento del Sunshine Double, con Indian Wells e Miami conquistati nello stesso anno.

Un traguardo prestigioso che potrebbe intrecciarsi con un altro risultato storico: se Jannik Sinner dovesse battere Jiri Lehecka, si realizzerebbe una doppietta maschile e femminile nello stesso anno che manca dal 2016, quando ci riuscirono Victoria Azarenka e Novak Djokovic. Una notte che potrebbe entrare nella storia del tennis.











