Wta Roma: Iga Swiatek batte in finale Aryna Sabalenka

Iga Swiatek vince gli Internazionali BNL d'Italia. La tennista numero uno del mondo ha battuto in finale in due set Aryna Sabalenka, seconda nella classifica mondiale, con il punteggio di 6-2, 6-3. Per la tennista polacca questo è il terzo successo sulla terra rossa romana dopo le vittorie del 2021 e 2022. Una finale condotta dall'inizio alla fine per la tennista polacca che aveva già battuto in finale Sabalenka a Madrid un paio di settimane fa. Per Iga Swiatek un altro successo in questo 2024 dopo i titoli conquistati in Qatar, a Indian Wells e Madrid. Risultati che permettono di consolidare il primato in classifica.