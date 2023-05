Wta Roma, la finale femminile tra l'Ucraina Kalinina e la Kazaka Rybakina

Nella semifinale della parte bassa del tabellone, l’ucraina Kalinina n.47 del ranking e 30 del seeding, ha superato la russa Veronika Kudermetova,n.12 del ranking e 11^ testa di serie, con i parziali di 7-5, 5-7, 6-2 dopo una lotta di quasi tre ore. Per la 26enne si tratta della prima finale in un 1000. Avversaria la kazaka Elena Rybakina, n.6 WTA e settima testa di serie, che ha superato la lettone Jelena Ostapenko, n.20 del ranking e del seeding, con i parziali di 6-2, 6-4 in un match più volte interrotto per pioggia. Finale in programma oggi alle 19.

Kudermetova-Kalinina 5-7, 7-5, 6-2

Rybakina-Ostapenko 6-2, 6-4