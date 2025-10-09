TENNIS Wuhan Open, Paolini ai quarti di finale L'italiana batte la danese Tauson per ritiro. Ora affronterà Iga Swiatek

Jasmine Paolini si è qualificata per le semifinali del Wta 1000 di Wuhan. In Cina, l'azzurra supera al terzo set la danese Clara Tauson (n. 12 al mondo), che si ritira sul punteggio di 3-6 6-1 3-1 in favore di Paolini, a causa di un infortunio subito nel secondo set.

"Mi spiace per lei, aveva giocato un gran primo set", ha detto l'italiana a fine partita. Per Paolini è il secondo anno consecutivo ai quarti del Wuhan Open: la sua prossima avversaria sarà la n. 2 Iga Swiatek.

