CICLISMO Yates vince il Giro di Romandia

Yates vince il Giro di Romandia.

L'ultima frazione con arrivo a Ginevra se la prende il colombiano Gaviria. Ma è stata la tappa regina, quella di sabato, a far saltare il banco del Romandia. E a incoronare Adam Yates che era tra i più attesi della vigilia e non ha tradito le attese da favorito. A decidere tappa e Giro è stata la lunga salita finale che la UAE Emirates ha prima controllato con il pretoriano Rafal Majka, poi lanciato Yates con l'attacco vincente. Dietro di lui Pinot e un ottimo Damiano Caruso che si presenta al via del Giro d'Italia con una condizione eccellente. Si conclude un’edizione interessante del Giro di Romandia, condizionato certo dalle positività al Covid, ma che ha fornito diversi spunti alla vigilia della corsa rosa. Uno dei quali Fernando Gaviria, che prendendosi in volata l'ultima tappa si candida per la ciclamino al Giro. Quinto posto per Gianmarco Garofoli dell'Astana, primo degli italiani, davanti a Luca Mozzato. Nono invece Matteo Sobrero. In classifica generale al vincitore Yates chiudono l'americano Jorgenson a 19'' e Damiano Caruso a 27.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: