Yates vince il Tour of the Alps

Come da pronostico e senza sorprese Simon Yates conquista il Tour of The Alps. Il britannico ha portato senza scossoni la maglia da leader fin sul traguardo finale di Riva del Garda. Per lui tappa in totale controllo fin dai primi chilometri quando l'austriaco Grosschartner è andato in fuga. Il leader lo ha controllato a distanza lasciandogli la salita del Lago di Tenno. De Marchi e Roche sono rimasti i due inseguitori più vicini, ma con un distacco che è sempre più aumentato. In gruppo le uniche note di cronaca sono state una caduta innescata in salita da una distrazione di Vlasov e un timido tentativo di scatto di Quintana, subito ripreso. Grosschartner ha così trovato terreno fertile per consolidare la sua posizione in testa alla corsa ed andare a vincere sul traguardo di Riva del Garda, dove Roche e De Marchi hanno difeso per pochi metri i loro piazzamenti dal rientro del gruppo, battuto allo sprint da Moscon. La classifica finale non è cambiata. Simon Yates è il vincitore di questo Tour of the Alps, al termine di una corsa in cui è stato decisamente il migliore in montagna e che gli ha permesso di candidarsi come sicuro protagonista al prossimo Giro d'Italia .Sul podio anche Pello Bilbao e Aleksandr Vlasov, con la sorpresa Jefferson Cepeda, quarto e miglior giovane del Tour of the Alps.