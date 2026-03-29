GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI YOG 2026: verso Dakar I Giochi Olimpici Giovanili Dakar 2026 si svolgeranno dal 31 ottobre al 13 novembre 2026.

Il Senegal si sta preparando ad accogliere il mondo. Tra poco più di 200 giorni si terranno i Giochi Olimpici Giovanili Dakar 2026 (YOG), il primo evento olimpico in assoluto organizzato in Africa. L’ottava riunione della Commissione di Coordinamento del CIO per Dakar 2026, tenutasi questa settimana, ha supervisionato il passaggio alla fase finale di realizzazione.

L’incontro ha riunito la Commissione di Coordinamento del CIO, il Comitato Organizzatore di Dakar 2026 (YOGOC) e le autorità locali per discussioni e visite ai siti, coprendo tutte le fasi dalla pianificazione alla consegna. I membri della Commissione di Coordinamento hanno rilevato forti progressi in tutti gli ambiti. In stretta collaborazione con le Federazioni Internazionali, la pianificazione sportiva si è intensificata, con i calendari delle competizioni ormai definiti e il programma di biglietteria pronto a essere lanciato a breve.

“È entusiasmante”, afferma il Direttore Esecutivo dei Giochi Olimpici, Christophe Dubi. “Questo è il momento in cui si vedono concretizzarsi le cose, a partire da tutte le discussioni, i concetti, i piani. Ora è il momento di realizzare. E ciò che abbiamo visto negli ultimi giorni è una squadra davvero forte e ben preparata.” Gli impianti sono pronti ad accogliere l’energia dei Giochi Olimpici Giovanili e sono stati visitati dai membri della Commissione. Il Complexe Tour de l’Œuf, il Complexe Iba Mar Diop e il Centro Equestre si avvicinano al completamento entro aprile, nella fase finale dello sviluppo delle sedi. Humphrey Kayange, Presidente della Commissione di Coordinamento per Dakar 2026, ha aggiunto: “Avere un evento olimpico sul suolo africano continuerà a ispirare la prossima generazione di olimpionici, giovani atleti che aspirano a partecipare ai Giochi Olimpici dopo aver vissuto i Giochi nel proprio continente. Questo è enorme e lascerà un’eredità duratura.” I Giochi offriranno qualcosa di diverso sia in termini di eventi che di ambientazione. Il Direttore Sportivo del CIO, Pierre Ducrey, afferma: “Nei Giochi Olimpici Giovanili cerchiamo sempre di pensare in modo diverso.

Le competizioni presentano nuovi formati, misti, diversi tipi di staffette. Vogliamo assicurarci di utilizzare i Giochi Olimpici Giovanili come uno spazio in cui non abbiamo gli stessi limiti che forse esistono nelle edizioni più tradizionali dei Giochi.” La forza lavoro necessaria per realizzare i Giochi è in rapida espansione, grazie anche ai talenti che si uniscono attraverso la Learning Academy. Il programma di volontariato “Jambaar26” ha suscitato un interesse notevole, con oltre 14.000 candidature provenienti da 115 Paesi per 6.000 posizioni, e i colloqui sono in corso. Dakar 2026 continua a mettere i giovani al centro del progetto. Attraverso la visione “Jeunesse en Jeux”, fino a 300.000 giovani vivranno i Giochi non solo come spettatori, ma anche come partecipanti attivi in attività sportive, culturali ed educative.

Questo si basa su iniziative già esistenti che hanno coinvolto oltre 480.000 giovani in tutto il Senegal. Una tappa importante all’orizzonte è il tour della fiamma olimpica giovanile, presentato durante l’incontro. La fiamma olimpica giovanile sarà accesa ad Atene il 10 settembre 2026, prima di arrivare a Dakar per una cerimonia di benvenuto il 12 settembre.

Successivamente attraverserà tutte le 14 regioni del Senegal, con circa 30 tappe previste, portando l’entusiasmo dei Giochi alle comunità di tutto il Paese. Allo stesso tempo, si terranno celebrazioni in tutto il continente, sostenute dalla Solidarietà Olimpica, ampliando la portata e lo spirito dei Giochi ben oltre il Senegal. I Giochi Olimpici Giovanili Dakar 2026 si svolgeranno dal 31 ottobre al 13 novembre 2026, riunendo circa 2.700 giovani atleti fino ai 17 anni nelle tre zone ospitanti: Dakar, Diamniadio e Saly.

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