SCI COPPA DEL MONDO Yule vince lo slalom di Kitzbuhel

Yule vince lo slalom di Kitzbuhel.

Esulta Daniel Yule, svizzero, il migliore sulla neve austriaca di Kitzbuhel. Pista stregata per gli atleti di casa che non riescono a vincere qui. Primo Yule quindi, davanti all'inglese Ryding e al norvegese Braathen. Un terzo posto che gli vale il pettorale rosso di nuovo leader della classifica di specialità. Per Yule invece si tratta della sesta vittoria in Coppa del Mondo. Settimo dopo la prima manche, è stato assoluto protagonista in una seconda tirata, arrischiata, disegnata segna una sbavatura. Dietro di lui l'inglese Ryding vincitore l'anno scorso e sempre a suo agio sui pali stretti di questo tracciato. Male gli italiani: il migliore è Tommaso Sala, tredicesimo al traguardo, mentre Stefano Gross è ventiseiesimo e Simon Maurberger ventottesimo. Fuori Vinatzer caduto nel corso della prima manche. Ancora una volta a salvare l'Italia dello sci ci pensano le donne con il terzo posto di Marta Bassino nel SuperG di Cortina vinto dalla Mowinckel sulla Hutter. In top dieci anche Elena Curtoni, sesta. Ferma Goggia per infortunio, un errore nella seconda parte relega Brignone fuori dalle dieci.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: