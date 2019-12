PATTINAGGIO GHIACCIO Yuzuru Hanyu incanta Torino

Tutto esaurito per il Gran Prix di pattinaggio su ghiaccio a Torino. Con il giapponese Yuzuru Hanyu ad incantare il PalaVela. Una performance di assoluto livello quella del campione olimpico in carica, il primo pattinatore di figura nel singolo maschile a vincere due ori consecutivi. A Torino il pubblico ha apprezzato la prova del giapponese con il tradizionale lancio di peluche. Il ghiaccio del PalaVela è stato letteralmente inondato dagli orsetti di peluche e dal fiori. Lavoro extra per le piccole pattinatrici che si occupano di ripulire la pista. Un gesto, quello del lancio di peluche, che conferma l'ottima prestazione del giapponese Yuzuru Hanyu. Una curiosità negli Stati Uniti è stato stabilito il record di 45 mila orsacchiotti lanciati durante la partita di hockey.



