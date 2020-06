Zanardi, il primario: "Condizioni restano gravi, tra martedì e mercoledì capiremo l'entità del danno"

Sono stabili ma molto gravi le condizioni di Alex Zanardi, che ieri, dopo l'incidente in handbike contro un camion, è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico d'urgenza. "È in terapia intensiva, intubato e supportato da ventilazione artificiale - si legge nel bollettino del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena - Il quadro neurologico è grave". Il primario della terapia intensiva dell'ospedale ha aggiunto che "I parametri respiratori però sono soddisfacenti e nella norma, al momento è sedato e non è possibile valutare l'entità del danno neurologico: contiamo di sospendere il coma farmacologico intorno a martedì/mercoledì per poi capire l’entità del danno".