CICLISMO Zijlaard fa suo il prologo del Romandia

Prologo e sorpresa tutto in uno al Giro di Romandia. Che parte nel segno di Maikel Zijlaard semisconosciuto svizzero classe '99 al suo primo successo in carriera. Un secondo a Cameron Scott, due a Julian Alaphilippe. E comunque in dieci secondi la Generale raccoglie tutti gli uomini di classifica più attesi. A fare la differenza nel breve prologo di 2,3 km le curve della cittadina di Payerne con il vento ad aumentare le difficoltà e interpretate al meglio dal vincitore. Tra i più attesi delude Ethan Hayter al quale è bastato sbagliare l'impostazione di una curva per prendere 15 secondi dal vincitore. Troppo tecnico invece il percorso per le lunghe leve di Cavagna, enfant du pays e pure specialista delle crono. Segnali di condizione da Lutsenko e Martin. Prima stagionale per Giulio Ciccone che chiude quattordicesimo a 14 secondi da Zijland.

