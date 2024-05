TENNIS Zverev trionfa al Foro Italico: battuto Jarry 6-4 7-5 Sascha torna a vincere a Roma sette anni dopo l'ultima volta: è il 22° titolo ATP, il primo Masters 1000 nel 2024. Con questo successo Zverev torna 4° nel ranking davanti a Medvedev, il Cile si accontenta della semfiinale di Tabilo e la finale di Jarry.

Nel 2017 aveva battuto Novak Djokovic a Roma, consacrandosi tra i grandi nel tennis. Poi tanti, troppi infortuni che hanno ostacolato la carriera di uno dei talenti più limpidi negli ultimi anni. Sette anni più tardi Alexander Zverev è tornato a vincere al Foro Italico, imponendosi nuovamente in un Masters 1000. Una settimana ai limiti della perfezione per il tedesco: 22° titolo a livello ATP e 4° posto riconquistato nel ranking mondiale, a discapito di Medvedev. Il pubblico romano lo ha sostenuto, lui non ha tradito le aspettative. E il Cile si ricorderà a lungo di Sascha: prima Alejandro Tabilo in semifinale, poi Nicolas Jarry all'ultimo atto. Spezzato il sogno del 28enne di Santiago, arrivato a sorpresa alla sua prima finale di un Masters 1000.

Zverev però è stato quasi ingiocabile: tre ace nei primi tre servizi sono un chiarissimo segnale. Un altro dato spaventoso è il 95% di punti con la prima, 37 su 39. Jarry è rimasto a contatto fino che ha potuto – affidandosi agli oltre 200km della battuta - ma nel primo set ha concesso il break al decimo e decisivo gioco, cedendo 6-4, e al dodicesimo nel secondo per il 7-5 finale dopo 4 championship point. Dall'altra parte nessuna palla break a disposizione per il cileno, Zverev trionfa dopo un'ora e 43 minuti. Secondo successo a Roma e un biglietto da visita invidiabile per il Roland Garros.

