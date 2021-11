TENNIS Zverev vince le ATP Finals Battuto il russo Medvedev in due set

Zverev vince le ATP Finals.

Alexander Zverev ha vinto le ATP Finals di Torino. Il giocatore tedesco ha battuto con un doppio 6-4 il russo Medvedev, aggiudicandosi il torneo per la seconda volta in carriera, dopo il 2018 quando le Finals si giocavano a Londra. Alexander Zverev, già campione olimpico, ha controllato la partita fin dalle prime battute, prendendo i break decisivi nel terzo game del primo set e in apertura del secondo per poi gestire il vantaggio grazie ad un servizio impeccabile.

