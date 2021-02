31 gennaio 1981, l'Nba entra nelle case degli italiani

Abbiamo appena festeggiato un quarantesimo importante anniversario: la prima partita di basket NBA trasmessa in Italia. La partita trasmessa con tredici giorni di ritardo era la più iconica degli anni ottanta e della storia della NBA in generale, Boston Celtics vs Los Angeles Lakers. Si trattava infatti dei due club NBA più vincenti in assoluto. In quelle due squadre giocavano complessivamente sei giocatori che nel 1996 furono inseriti tra i top cinquanta della storia NBA, in occasione del cinquantesimo anniversario della Lega.

Nei Lakers ce n'erano due, “Magic” Johnson e Kareem Abdul Jabbar e nei Celtics quattro, Larry Bird, Nate Archibald, Robert Parish e Kevin Mchale. La partita non fu solo la prima trasmessa in Italia sul canale Primarete Indipendente, ma fu in assoluto la prima trasmessa fuori dagli USA. La NBA a quei tempi non era popolare come oggi che viene trasmessa in duecentosedici Paesi. All'epoca registrava bassi ascolti anche negli USA. Fu il commissario esecutivo David Stern a lanciare la lega in ambito mondiale, dopo averne ripulito l'immagine dalla piaga droga. I leader di questi due colossali team “Magic” Johnson per i Lakers e Larry Bird per i Celtics giocarono un ruolo chiave come uomini immagine della NBA, che di lì a poco iniziò la propria espansione. Sul finire degli anni ottanta iniziò ad essere trasmessa a piccole dosi ma con regolarità in Italia e in altri paesi stranieri, fino ad arrivare alla popolarità in ogni parte del pianeta, di cui gode oggi.

Andrea Renzi



