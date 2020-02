A Rieti, il ricordo di Kobe Bryant con le persone che lo hanno visto crescere a bordo campo

Un serata ricca di emozioni a Rieti in occasione della sfida del campionato di serie A2 tra i padroni di casa e Scafati. Il palazzetto nel quale aveva giocato negli anni '80 Joe Bryant, padre di Kobe, ha voluto ricordare la stella dei Lakers e le vittime del tragico incidente con una cerimonia di commemorazione. I numeri 8 e 24 indossati dai giocatori e riproposti in tribuna dai tifosi. La maglia di Kobe Bryant è salita al cielo mentre la Terminillo alzava un lungo striscione che recitava “Qui hai cominciato a giocare. Da grande ci hai fatto sognare. Con te in cielo i nostri ricordi”.



