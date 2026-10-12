BASKET A2 A2: alla Fortitudo il derby con Rimini, Miniotas trascina Pesaro con Caserta Bologna e VL restano a punteggio pieno insieme a Livorno, Brindisi, Livorno, Rieti e Avellino, che batte Forlì.

La Fortitudo si mantiene capolista a punteggio pieno col 78-66 nel derby con Rimini. Nei biancoblu spiccano i 18 di Sorokas e i 15 di Guariglia, per i romagnoli 14+8 rimbalzi di Stephens. Bologna tenta lo strappo già in un primo quarto chiuso sul +12, al rientro dal riposo però Rimini piazza un clamoroso 23-4 e in principio di terzo si ritrova sopra di 7. A rimettere in pista la Fortitudo ci pensa Guardiglia, che ne infila 7 e guida il parziale di 9-2 che ristabilisce parità ed equilibrio. Definitivamente spezzato negli ultimi 4', nei quali il bis di Morris mette il coperchio al 9-2 che manda la Fortitudo in doppia cifra di vantaggio.

Capolista a punteggio pieno anche la VL Pesaro, trascinata nell'83-77 sulla JuveCaserta da un Miniotas clamoroso, 55 di valutazione frutto di 29 punti e 20 rimbalzi. Il lituano è subito protagonista nell'8-0 marchigiano del via, al quale gli ospiti rispondono con un 11-2. Sarà un po' il copione della partita, con Pesaro in fuga anche nel secondo e nel terzo, dove arriva fino a +12, e Caserta, che ne 16+7 rimbalzi da Hadzic e 15 da Nobile, sempre capace di rientrare. Così si decide tutto nel finale: a 2' 13” dalla sirena la tripla di De Vico riporta la VL a +7, difeso, dopo l'accorcio di D'Argenzio, dai liberi di Miniotas; Sperduto prova a riaprirla colpendo a sua volta dall'arco, nel prosieguo però le bombe ancora di Sperduto e di Lo Biondo non vanno a segno e le gite in lunetta del solito Miniotas e di Stefanini sigillano il successo VL.

Con Fortitudo e Pesaro restano a punteggio pieno Brindisi, Livorno, Rieti e Avellino, con quest'ultima che liquida 94-81 Forlì: nei romagnoli spiccano i 26 di Mian, per gli irpini 22+10 assist di Francis, 21 di Owens e 16+9 rimbalzi di Dell'Agnello.

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