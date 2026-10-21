A2: Fortitudo a Livorno per restare in vetta; Rimini in campo a Sassari

Fonte: Fortitudo Bologna

Turno infrasettimanale di Serie A2 di basket che vede lo scontro al vertice tra Libertas Livorno e Fortitudo Bologna. Gli uomini di Cavina cercheranno la quinta vittoria consecutiva, continuando a ignorare le tante polemiche di questi giorni tra tifosi e società. In testa alla classifica vuole rimanerci anche Pesaro, a loro volta a punteggio pieno, che all'Adriatic Arena ospita Cividale, reduce dalla sconfitta di sabato scorso in casa contro Avellino, altra squadra in grado di fare filotto in questo inizio di stagione. Anche Forlì, in campo a Vigevano, vuole restare nelle posizioni di vertice. Tre vittorie, l'ultima con uno scarto di oltre 20 punti contro Rieti, e una sola sconfitta in trasferta ad Avellino, certificano l'ottimo inizio di stagione della squadra romagnola.

Rimini invece ha avuto risultati più altalenanti, ma in queste prime giornate ha già dovuto affrontare diverse delle squadre favorite per la promozione. Copione che non cambierà neanche stasera per la Dole, impegnata in Sardegna contro Sassari. Completano il programma della quinta giornata Cento – Pistoia, Avellino – Montecatini Terme, Mestre – Ruvo di Puglia, Urania Milano – Juvi Cremona. Sebastiani Rieti – Brindisi. Rinviata al 24 novembre, per indisponibilità del palasport, la partita tra Torino e Caserta.







