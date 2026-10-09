SERIE A2 A2: Rimini a Bologna per il derby, impegni campani per Pesaro e Forlì La Dole vuole rifarsi dalla sconfitta con Avellino (che ospiterà la Unieuro), ma a casa Fortitudo sarà durissima. Si accende la rivalità VL - Caserta

Uno strano incrocio di calendario porterà Bologna e Rimini a lasciare in eredità la prossima avversaria a Pesaro e Forlì, nel 3° turno di Serie A2, ma anche a incrociarsi. Con la VL che troverà Caserta e la Unieuro che sfiderà Avellino, il derby tra Fortitudo e Dole sarà la gara più interessante della giornata.

Si gioca a Bologna e la Fortitudo è, delle due, l'unica finora imbattuta. Chi viene da due finali playoff consecutive è Rimini, ma nel gruppo delle papabili per la promozione diretta c'è Bologna, guidata dal play Jamel Morris, capace di segnare 29 punti, tirando con l'11/15 dal campo, a Caserta. Lato Rimini, nella sconfitta di misura con Avellino ha brillato Davide Denegri, autore del proprio massimo in carriera, 27 punti, che però non è bastato. In casa Dole i tifosi già rumoreggiano contro i due americani e soprattutto contro la difesa proposta con Avellino, ma è presto, decisamente presto, per giudicare una squadra che deve ancora cementarsi.

Forlì andrà ad Avellino, squadra esperta, fisica e strutturata, che in Riviera ha proposto una difesa vera e dura. "Una squadra che predilige ritmi massi e un basket fatto di contatti", ha detto coach Francesco Nanni nel prepartita, sostenendo che Forlì dovrà essere brava a imporre il proprio ritmo, per non rischiare che la gara diventi una “lotta nel fango”. Intanto, in settimana i biancorossi si sono separati da Donald Carey, infortunatosi prima del campionato e sostituito dal rientrante, ma subito decisivo, Toni Perkovic.

Pesaro troverà Caserta e riaccenderà una rivalità sopita da anni. Coach Giorgio Valli si attende una partita simile a quella molto combattuta con Cremona, dato che la Juve ha confermato per 7/10 la squadra vincitrice della Serie B nazionale, aggiungendo due americani che, secondo l'allenatore, "giocano con grande umiltà". Per Valli sarà fondamentale difendere bene, cosa che con Cremona si è vista solo a tratti, da parte di una Pesaro trascinata da un Tevin Mack stellare.

Palla a due, per le biancorosse e Bologna, domenica alle 18. Apriranno il turno Mestre - Sassari e Urania Milano - Ruvo di Puglia sabato, alle 20.30. Le altre gare della domenica saranno Torino - Cividale, Cento - Vigevano, Cremona - Livorno, Montecatini - Brindisi e Rieti - Pistoia.

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