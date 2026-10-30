SERIE A2 A2: Rimini apre il 7° turno, trasferta da brivido per Pesaro La Dole anticipa stasera la sfida a Milano, Avellino attende la VL. Fuori casa anche Bologna e Forlì

Con Urania Milano – Rimini anticipata alle 20.30 del venerdì, il settimo turno della Serie A2 di basket si apre non di sabato, come di consueto, ma stasera. Sono tre le vittorie consecutive della Dole, che ha trovato ritmo, chimica, canestri e gioca un basket spettacolo, a volte più simile allo stile dello street ball, tra isolamenti e schiacciate, ma comunque efficace. Male, finora, l'Urania, vincitrice di un'unica partita e relegata a una zona retrocessione da cui vuole riemergere. A guidarla, per il terzo anno di fila, c'è un Alessandro Gentile da 20 punti di media.

Domenica, alle 18, toccherà a Forlì, Bologna e Pesaro, con la VL attesa dalla dura trasferta ad Avellino. Entrambe vengono dalla prima sconfitta, ma i campani sono ancora imbattuti al "Del Mauro", che hanno reso un fortino. Non solo, nei quattro scontri diretti finora disputati in A2, entrambe hanno difeso il fattore casa, cosa che aggiunge ulteriore complessità al turno, per la CMT, anche se Avellino non avrà Mussini e Della Rosa.

Fortitudo al gran completo per la settima giornata, eccezion fatta per il lungodegente Stazzonelli, con il rientro di capitan Fantinelli. Bologna viene da due sconfitte e trova una Pistoia che ha fatto il cammino opposto: partiti con tre stop, i toscani hanno poi infilato tre vittorie di fila e sono lanciatissimi. Trasferta da non trascurare per la Flat Services, che però avrà nuovamente al seguito i propri tifosi.

Chiude il quadro una Forlì reduce, sì, da due sconfitte, ma diventata nel frattempo il miglior attacco del torneo, con quattro giocatori in doppia cifra. A guidare il lotto c'è il miglior Under 19 del mese, Ceccato, che forse è proprio il miglior giocatore forlivese di questo avvio. Domenica si va a Ruvo di Puglia, squadra che vive di alti e bassi, con l'obiettivo di tenere invariate le alte medie offensive, ma di registrare la difesa, per tornare a far punti.

Il programma del 7° turno:

Urania Milano - Rimini venerdì ore 20.30

Cento - Cividale venerdì ore 21

Mestre - Brindisi sabato ore 20.30

Avellino - Pesaro domenica ore 18

Forlì - Ruvo di Puglia domenica ore 18

Pistoia - Fortitudo Bologna domenica ore 18

Sassari - Caserta domenica ore 18

Rieti - JuVi Cremona domenica ore 18

Vigevano - Libertas Livorno domenica ore 18

Torino - Montecatini domenica ore 20.30.

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