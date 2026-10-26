SERIE A2 A2: Rimini schianta Rieti. Battute Pesaro, Bologna e Forlì La RBR supera i laziali di 23 punti e torna ai piani alti. Torino stoppa la VL per la prima volta, male la Fortitudo, alla Unieuro non riesce la rimonta con Livorno

Da sei a quattro, da quattro a tre e, infine, da tre a una. In testa alla Serie A2 di basket rimane in solitaria la Libertas Livorno, che vince 92-87 una tiratissima sfida in casa di Forlì e sfrutta le contemporanee sconfitte di Pesaro e Avellino. Chi si aspettava una gara a senso unico, dopo il dominio della Libertas contro Bologna, nel primo quarto avrà pensato di averci visto lungo, perché i toscani alla sirena sono già avanti di 12, 31-19, e allungano fino al +16 all'intervallo lungo, bombardando da 3. Invece il solito Ceccato, un veterano nel corpo di un diciannovenne, capace di segnare 25 punti, si prende ancora la scena e guida il tentativo di rimonta romagnolo. Tentativo accompagnato dai 23 punti con 14 rimbalzi di Santos-Silva, che Livorno fatica a contenere, ma in qualche modo argina e blocca sul -5.

Altra gara tiratissima di serata è la seconda casalinga di fila per Pesaro, un punto a punto dall'inizio alla fine con Torino, che coincide con la prima sconfitta stagionale per la VL. Mack e Stefanini rispondono a Harvey, Allen e Pepe, mentre Miniotas è meno efficace del solito, fermandosi a 10 marcature, compresa una tripla. Nell'arco della gara sono i piemontesi a condurre per più tempo, anche se la CMT Orange Tools si riporterebbe avanti di tre a metà ultimo quarto. Un vantaggio subito cancellato da Torino, che poi tiene botta fino al 71-73 finale.

Se uno stop per Pesaro poteva essere messo in conto, visto lo stato di forma di Torino, sorprende la seconda sconfitta di fila subita dalla Fortitudo, battuta in casa da Vigevano 93-85. Eppure, stavolta era partita meglio Bologna, spinta anche dal ritorno del tifo organizzato della Fossa, sugli spalti, e di Zanelli, in campo, autore di 21 punti. All'italiano si aggiungono i 26 di Morris, ma Vigevano risponde gli altrettanti di Brickner e i 16 di Freeman, che guidano una Elachem sempre in partita. La gara è una battaglia punto a punto per oltre 30 minuti, poi però gli emiliani crollano nell'ultimo periodo, mentre i lombardi affondano in una difesa troppo molle e i locali cedono di schianto nel finale.

Clamoroso, infine, è il successo di Rimini contro Rieti, con i romagnoli vincenti di 23 punti contro una squadra che finora aveva vinto quattro gare su cinque. La partita è di fatto chiusa già all'intervallo lungo, a cui la Dole arriva avanti di 21 sulla Sebastiani e già ampiamente in controllo. A guidare la RBR non ci sono prestazioni individuali da 25 o 30 punti, ma una grande prova di squadra, che conduce alle 17 marcature di Denegri, alle 16 di Udom con un clamoroso 87,5% al tiro, e porta anche Marini e Tomassini in doppia cifra. Rieti ha un'unica, timida, reazione nel terzo quarto, in cui però si segna pochissimo - solo 24 punti tra le due squadre -, prima di alzare bandiera bianca di fronte a una Rimini che sembra aver davvero ingranato.

Nelle altre gare del sesto turno, Brindisi si ritrova, infliggendo la prima sconfitta stagionale ad Avellino (83-70), mentre crolla per la terza volta Sassari, battuta 79-61 a Ruvo di Puglia. Terzo successo di fila per Pistoia, vincente 75-72 in casa della JuVi Cremona, vincono anche Cividale contro l'Urania Milano (78-60) e Cento in casa di Montecatini (71-77). Ora guida la classifica Livorno con 12 punti, seguita da Avellino e Pesaro con 10. Bologna e Rimini sono a 8, al pari di Torino (una gara in meno), Rieti e Brindisi, mentre Forlì è a 6, con Pistoia e Sassari. Chiude Cremona, a 0.

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