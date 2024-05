Addio a Bill Walton, leggendario centro NBA

È morto all'età di 71anni Bill Walton, uno dei più grandi cestisti di sempre. Due volte campione NCAA da giovane e due volte campione NBA nel 1977 e nel 1986. Nel 1977 era un giocatore nel pieno della propria forma e fu anche premiato miglior giocatore delle finali NBA e nella stagione successiva fu premiato miglior giocatore della stagione regolare. Ha purtroppo dovuto convivere con una miriade di infortuni che ne hanno limitato il rendimento, ma finché era perfettamente sano era già negli anni Settanta un centro moderno come quelli che vediamo nella NBA di oggi. Alto ma snello e agile e capace di trattare bene la palla anche lontano da canestro come le guardie. È stato uno dei più grandi centri passatori della storia ed assieme allo jugoslavo Kresimir Cosic ne ha rivoluzionato il ruolo. Fino ad allora i centri erano solo dei totem che troneggiavano a centro area. Non aveva numeri strabilianti, giocava unicamente per la squadra ed eccelleva sia in attacco che in difesa. Nel 1997 fu inserito nella lista dei migliori cinquanta giocatori della storia NBA e nel 2022 tra i migliori settantacinque. E tra questi era tra i primi.

Andrea Renzi