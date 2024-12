LUTTO Addio a Carlton Senior, il papà di Carlton Myers: il mondo dello sport riminese in lutto

Addio a Carlton Senior, il papà di Carlton Myers: il mondo dello sport riminese in lutto.

La pallacanestro riminese piange la scomparsa di Carlton Senior, padre dell'ex stella della Nazionale italiana di basket Carlton Myers. Sassofonista di origini caraibiche (Saint Vincent), Carlton Senior viveva a Rimini ed era stato il primo a trasmettere al figlio la passione per la musica. La notizia della scomparsa è stata condivisa proprio dall'ex campione sui suoi canali social.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, tra cui quello di Rinascita Basket Rimini, che ha scritto: “Rivierabanca Basket Rimini si stringe attorno al dolore di Carlton Myers, e di tutta la famiglia, per la scomparsa di papà Carlton Senior. Sentite condoglianze. Rip papà Carlton.” Carlton Myers, oltre al basket, aveva praticato da ragazzo sport come calcio, karate e cricket, dimostrando una versatilità straordinaria.

Rimini si unisce al dolore della famiglia, ricordando la figura di Carlton Senior e il legame speciale che ha avuto con il figlio, simbolo di sport e umanità.

