Addio a Luciano Capicchioni

E' scomparso a 75 anni Luciano Capicchioni. Il noto agente sammarinese è stato grande riferimento per basket e baseball del Titano. Un vero numero 1 nel mondo della palla a spicchi. Nel 1968 fondò la Federazione Sammarinese Pallacanestro, e un anno dopo la Pallacanestro Titano. È stato l’agente di riferimento in Europa, tanto da avere sotto le sue cure i migliori giocatori del vecchio continente, anche al passaggio in Nba. Due nomi su tutti, Toni Kukoc e Arvydas Sabonis. Ha fondato nel 1986 Interperfomances, agenzia di rappresentanza per atleti professionisti di cui era tuttora Presidente e C.E.O. E' stato al vertice dal 2002, del Basket Rimini, per lasciarlo definitivamente nel 2018. Una figura di primissimo piano, un manager di assoluto livello.

