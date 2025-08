Addio a Marco Bonamico, il “Marine” del basket italiano

Il mondo della pallacanestro italiana piange Marco Bonamico, scomparso a 68 anni all’ospedale Bellaria di Bologna, dove era ricoverato da tempo per una malattia. Nato a Genova il 18 gennaio 1957, Bonamico – per tutti “il Marine” – è stato uno dei grandi protagonisti del basket tricolore tra gli anni ’70 e ’80, simbolo di grinta, tecnica e passione.

Ha vestito la maglia della nazionale italiana per 154 volte, contribuendo a conquistare l’argento alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e l’oro europeo a Nantes nel 1983 sotto la guida di Sandro Gamba. In Serie A, è stato una delle bandiere della Virtus Bologna, con cui ha vinto due scudetti (tra cui quello della “stella” nel 1984) e due Coppe Italia. Ma ha lasciato il segno anche con Fortitudo Bologna, Olimpia Milano, Siena, Forlì, Napoli e Udine.

Pioniere del tiro dalla distanza quando venne introdotto il tiro da tre punti, era noto per i suoi letali tiri dall’angolo, anche prima che valessero tre. Dopo il ritiro ha proseguito la sua carriera nel basket come commentatore tecnico per la Rai e per San Marino Rtv nel programma Pick and Roll, spesso al fianco di Franco Lauro, e come presidente della Legadue.