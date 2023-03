Addio a Willis Reed, leggenda dei New York Knicks

Il 21 marzo 2023 ci ha lasciati Willis Reed, leggendario centro che ha giocato dieci anni in NBA sempre nei New York Knicks, con cui nel 1970 e nel 1973 ha vinto gli unici titoli della franchigia. E' stato inserito nel 1997 nella lista dei migliori cinquanta giocatori della storia della NBA, poi nel 2021 tra i 75 migliori giocatori della storia della Lega. E' stato un centro di grande qualità tecnica e fisica, ma molti lo ricordano maggiormente come uno dei giocatori con più cuore della storia del gioco. Infatti nel 1973 vinse il suo secondo titolo NBA giocando in finale con un infortunio alla gamba e fu pure premiato MVP delle finali, impresa che nella storia della NBA non è stata eguagliata da nessuno. Reed è stato MVP anche nelle finali del 1970 e in quella stagione ha vinto pure il premio di MVP della stagione regolare. E' stato anche un grande difensore, inserito a volte nei migliori quintetti difensivi ipotetici della lega. E' riuscito ad essere dominante in un periodo in cui senza il tiro da tre erano i centri come lui a fare la voce più grossa. E' stato un grande rivale del poco più anziano Chamberlain e del poco più giovane Jabbar. Il suo nome non verrà dimenticato dai tifosi di basket e non solo da quelli di New York.

Andrea Renzi