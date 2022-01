Addio Sam Jones, leggenda dei Boston Celtics

Negli ultimi giorni del 2021 si registra la perdita di una leggenda NBA degli anni cinquanta e sessanta. Sam Jones aveva ottantotto anni ed ha vinto dieci titoli NBA nei leggendari Boston Celtics capitanati da Bill Russell. Solo quest'ultimo infatti ha vinto più titoli di Jones, con undici nel palmares. Di quei Boston Russell era il leader difensivo e l'allenatore in campo, mentre Jones era colui che si faceva carico della responsabilità offensive nei momenti cruciali delle partite. C'è un proverbio nel calcio riguardo ai gol che si applica benissimo anche al basket e cioè che i goal nel calcio come i punti nel basket non si contano ma si pesano.

I punti di Sam Jones erano abbastanza ma non tantissimi, ma erano pesanti come macigni. Nel 1996 in occasione del cinquantesimo anniversario della NBA Jones è stato inserito nella lista dei cinquanta migliori giocatori della storia della Lega e quest'anno in occasione del settantacinquesimo compleanno della lega è stato inserito nella lista dei settantasei migliori della storia. In tutti i suoi dodici anni in NBA è sempre stato nei quasi invincibili Boston Celtics. Tra titoli vinti e riconoscimenti personali ha ottenuto tutto ciò che un cestista poteva ottenere. In questi giorni lo stanno celebrando in tanti modi. Il suo mito era già immenso prima della morte.

Andrea Renzi

