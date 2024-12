PALLACANESTRO TITANO Ai Titans è fatale l'overtime, vince Osimo 53-62

L'obiettivo seconda vittoria consecutiva sfuma al supplementare. I Titans si inchiodano in un overtime dove segnano appena 2 punti e lasciano via libera a Osimo. I primi tre quarti hanno avuto andamento analogo, come analogo è stato il saldo con San Marino sempre avanti e gli ospiti comunque bravi a non perdere contatto. Più 4 allo scadere del primo, più cinque all'intervallo lungo. Punteggi bassissimi, le difese prevalgono sui rispettivi attacchi e i Titans mancano la svolta ad inizio del quarto. Chiuso avanti 45-38 il terzo parziale, l'ultimo ha avuto uno strano andamento. Attacchi paralizzati per 3 minuti e mezzo durante i quali le squadre non hanno segnato punti. Una tendenza che San Marino non è riuscita ad invertire a differenza di Osimo che accorcia prima e pareggia poi. Anche perché a 49 secondi dalla fine i padroni di casa falliscono i liberi del +4. Sirena che suona sul 51-51, e supplementare a senso unico. I Titans mettono appena 2 punti, Osimo allunga in scioltezza e fa festa 53-62.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: