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Al via la stagione della Dole Rimini, Dell'Agnello senza stranieri per il raduno

14 ago 2026
Al via la stagione della Dole Rimini, Dell'Agnello senza stranieri per il raduno

Nonostante sia ancora un cantiere aperto, la Dole Basket Rimini è pronta a partire per la nuova stagione. Domenica 16 agosto, alle 17, il PalaSgr di Santarcangelo di Romagna ospiterà il raduno ufficiale della squadra biancorossa, primo atto dell’annata 2026/27 agli ordini di coach Sandro Dell’Agnello. Un appuntamento aperto, come da tradizione, anche ai tifosi. La preparazione prenderà il via con un organico ancora da completare e, almeno inizialmente, senza giocatori stranieri.

Sono dieci i convocati: Giacomo Leardini, Giovanni Tomassini, Matteo Lenci, Davide Denegri, Pierpaolo Marini, Mattia Udom, Alessandro Simioni, Simone De Gregori, Saverio Bartoli e Thomas Della Chiesa. Agli allenamenti si uniranno anche Mathias Cadiman e Diego Terenzi, oltre ai migliori prospetti dei settori giovanili delle società affiliate. Non sarà invece presente Deshawn Stephens. L’assenza del lungo statunitense è già programmata e concordata con la società: Stephens raggiungerà il gruppo al termine di un precedente impegno ufficiale.




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