Albania batte San Marino 82-73, sfumano le semifinali per i primi quattro posti.

Niente da fare per la Nazionale di San Marino con l’Albania agli Europei Under 18 Division C in corso di svolgimento ad Elbasan.

I padroni di casa s’impongono 82-73 e staccano il pass per le semifinali 1°-4° posto di sabato, coi biancazzurri invece che concorreranno per le posizioni dalla 5ª alla 7ª (la partita in programma è quella con la Moldova di domenica alle 14).

Con l’Albania, i biancazzurri soffrono centimetri e presenza di Hida e Sinani, entrambi oltre i due metri e rispettivamente con 27 e 15 rimbalzi alla fine della gara. I locali non tirano meglio dal campo rispetto a San Marino e perdono più palloni, ma il differenziale a rimbalzo, +28, alla fine risulta decisivo.

