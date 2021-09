La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è tornata in campo per una nuova amichevole in preparazione del primo impegno ufficiale della stagione. Al PalaDozza la partita contro la Virtus Segafredo Bologna va ai campioni d’Italia per 92-83 al termine di 40 minuti intensi da entrambe le parti. Tra i pesaresi ottima la prestazione personale di Tyrique Jones, autore di ben 29 punti.