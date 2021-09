Amichevole: VL Pesaro superata dal Tartu 75-71

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro torna in campo sul parquet di Brindisi per il secondo match amichevole – e ultimo di precampionato – valido per il Memorial ‘Elio Pentassuglia’ – Happy Casa Cup contro gli estoni del Tartu Ulikool Maks&Moorits. Il successo va al Tartu per 71-75.

