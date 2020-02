Anche Brindisi e Fortitudo volano in semifinale

Banks è mostruoso e Brindisi batte Sassari qualificandosi per la semifinale. La squadra di Vitucci è stata praticamente sempre avanti contro una Sassari sempre in partita dopo il cattivo impatto da 4-13. Rimontata a 18 Brindisi riprende a cercare e trovare il canestro con continuità anche dalla lunga distanza con Martin e Banks a tratti immarcabili. Il Banco lavora bene sulla circolazione di palla e all'intervallo lungo ci arriva con un solo possesso di ritardo 38-39. Sorpassi e controsorpassi nel secondo tempo, poi break Happy Casa con Gaspardo bravo a portarla a +7. Il nuovo rientro di Sassari è senza lieto fine. Martin trova la tripla del definitivo sorpasso, Banks mette i sigilli e manda Brindisi in semifinale 91-86. L'ultimo quarto di finale premia la Fortitudo che dalla vecchia guarda viene portata di peso in semifinale. Aradori, Cinciarini e Mancinelli sono armi letali per una Brescia sconfitta 73-76 nel contesto di un match non così divertente, comunque bello incerto fino alla fine. Dopo una prima parte in sostanziale parità, è il rientro dall'intervallo a far aprire i giochi. Con un triplone di Lasdowne e conseguente fiammata del quintetto, la Leonessa si arrampica fino al +8. Un vantaggio non rassicurante, anche perché la Fortitudo cambia marcia con Aradori e Mancinelli e quando il tabellone dice che mancano 4 minuti alla fine è nuova parità. A 17 secondi dalla fine Brescia si affida al fallo, ma Cinciarini in lunetta fa 2 su 2, mentre Sacchetti dall'altra parte spreca la palla del supplementare lasciando via libera alla Fortitudo.