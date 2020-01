SERIE A Anche Trieste vince a Pesaro, la Carpegna Prosciutto vede la A2 Gli ospiti si impongono per 76-82

Anche l'ultimo inguaribile ottimista, forse, alla salvezza non pensa più. Affossato da una sconfitta, l'ennesima, che contro Trieste sa di resa anticipata. Lo sa la squadra e lo sanno i tifosi che che ieri hanno perso la pazienza e che dopo i fischi e le contestazioni a giocatori e dirigenti, li hanno anche aspettati all'uscita dagli spogliatoi per quello che tecnicamente chiamano confronto. Con sedici partite da giocare ancora, la matematica non da sentenze, ma gli indizi sono più di uno. Lo zero in classifica è mortificante, il futuro grigio con molte sfumature di nero. A cominciare da un probabile addio, quello di un Chapman ieri assente per infortunio comunque, pare, intento a fare le valigie in direzione Salonicco dove vestire la maglia del Paok.

Sul campo la sconfitta pesa come un macigno perchè arrivata appunto contro Trieste penultima e con 30 minuti buoni di sostanziale parità e anche allunghi di Pesaro da far pensare fosse la sera giusta. La Carpegna trova un Eboua a tratti incontenibile da combinare alla concretezza di Williams e Barford. Il terzo fallo dello stesso Peric potrebbe mettere nei guai Dalmasson, ma è proprio qui che gli ospiti si riportano in vantaggio e sempre in vantaggio terminano il primo tempo sul punteggio di 47-48. Dopo l'intervallo lungo Trieste prende fiducia complice la difesa pesarese che comincia a sbandare pericolosamente. Su un fallo non fischiato a Barford, Sacco prende un tecnico. La partita rimane combattuta anche nell’ultima frazione. Le squadre sono stanche e gli errori si sommano. Barford prova a mettersi in proprio e a vincerla da sola, collezionando solo palle perse e consentendo a Trieste il 70-76. Eboua e Zanotti col cuore. 76-78 a 1’20”. Poi Williams sceglie tiri incomprensibili ed ecco servita 76-82 la sconfitta consecutiva numero quindici.



I più letti della settimana: