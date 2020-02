EUROLEGA Ancora una sconfitta per Milano Il quintetto di Messina cade dopo un supplementare sul parquet dello Zalgiris

Nella ventiseiesima giornata di Eurolega, Milano cade sul parquet dei lituani dello Zalgiris e scivola al dodicesimo posto in classifica. Si comincia con Micov, che piazza subito tre canestri dall'arco nel corso di un primo quarto in cui l'Olimpia si porta sul 20-16, per un vantaggio di 4 punti che purtroppo rimarrà il massimo in tutta la partita. A cavallo dei primi due quarti, lo Zalgiris trova un parziale di 10-0 che rappresenta il primo segnale per l'Olimpia che comunque grazie a Micov e Rodriguez riesce sempre a rimanere aggrappata al match. Poi però arriva un altro break, 12 a 2 Zalgiris e il primo tempo si chiude sul 53-44 per la squadra lituana. All'inizio del terzo quarto sembra un'altra partita anche perché l'Olimpia contro sorpassa sul 61-60 con Rodriguez e Crawford. Lo Zalgiris accelera di nuovo e si riporta sul +10. Sembra finita ma Milano, prima accorcia con il tiro da tre di Sykes e poi a 13 secondi dalla fine, arriva il pareggio grazie a Rodriguez. Si va all'overtime dove il quintetto lituano allunga nuovamente mentre Milano è a corto di energie e non riesce più a trovare la via del canestro. Lo Zalgiris s'impone per 105 a 97. Per Milano si tratta della quarta sconfitta consecutiva, la settima nelle ultime otto giornate di Eurolega.



