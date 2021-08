EUROPEO PICCOLI STATI Andorra-San Marino 91-56

Andorra-San Marino 91-56.

Finisce con uno scarto pesante la seconda partita della Nazionale Sammarinese ai Campionati Europei dei Piccoli Stati in corso a Dublino. La squadra diretta da Andrea Maghelli parte male e chiude a -19 il primo quarto. di Lì in poi Andorra gioca sul velluto fino al punteggio di 56-91 sull'ultima sirena. Tra i sammarinesi bene Tommy Felici con 17 punti e 10 rimbalzi. San Marino torna in campo questa sera alle 20 contro i padroni di casa dell'Irlanda.

