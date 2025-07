EUROPEO U16 DIVISION C Andorra supera San Marino 82-54 Ultima partita della fase a gironi per la nazionale biancoazzurri

Andorra supera San Marino 82-54.

Ultima partita della fase a gironi per la nazionale di San Marino under 16 di basket impegnata agli Europei Divisione C in Albania. I biancoazzurri sono stati battuti dal Andorra con il punteggio di 82-54. Partita segnata soprattutto nel primo set con Andorra avanti 21-9 e comunque sempre in controllo della partita. Tra i sammarinesi da segnalare i 16 punti di Gianluca Tura ed i 13 di Mattia Giovannini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: