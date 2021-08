Nel video l'intervista ad Andrea Maghelli

La Nazionale Sammarinese di basket è rientrata dall'Irlanda dopo l'impegno nell'Europeo dei Piccoli Stati. La squadra di Andrea Maghelli chiude con un bilancio di 3 sconfitte e una vittoria. Il successo è arrivato nell'ultima gara del girone contro Gibilterra. Un torneo in crescendo per i biancoazzurri che hanno fatto esperienza anche per la prossima stagione.