Andrea Maghelli: "Una grande esperienza, con segnali importanti per il futuro" Il ct di San Marino traccia un bilancio dell'esperienza all'Europeo in Irlanda.

La Nazionale Sammarinese di basket è rientrata dall'Irlanda dopo l'impegno nell'Europeo dei Piccoli Stati. La squadra di Andrea Maghelli chiude con un bilancio di 3 sconfitte e una vittoria. Il successo è arrivato nell'ultima gara del girone contro Gibilterra. Un torneo in crescendo per i biancoazzurri che hanno fatto esperienza anche per la prossima stagione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: