Aradori: "Con Forlì stagione sottotono. Per la promozione, Verona lievemente favorita"

Che si giochi cinque contro cinque e o tre contro tre, che i canestri siano due o uno solo, il richiamo del basket per Pietro Aradori è sempre irresistibile. L'ex capitano della Nazionale italiana, ospite della Rapublic Cup di San Marino, commenta così la crescita dei tornei estivi 3vs3: "Sono bei momenti di aggregazione. Si passano delle giornate, dei bei pomeriggi. Poi il tre contro tre è diventato anche sport olimpico e quindi c'è un'attenzione ancora maggiore. Si sta sviluppando in tante Nazioni, quindi sono begli eventi, questi vanno supportati".

Il pensiero va però anche al classico 5vs5 e alla stagione di Serie A2 appena vissuta con Forlì, dove è arrivata una salvezza senza passare dai playout, ma le aspettative erano diverse: "È stata una stagione in cui siamo partiti con obiettivi diversi. Dovevamo essere nelle prime posizioni in classifica, comunque giocarci il primo turno dei playoff, e invece ci siamo trovati immischiati nella lotta per la salvezza e a un certo punto non eravamo messi così bene. Però ci sono stagioni in cui devi cambiare gli obiettivi in corsa e focalizzarti su quello che sta succedendo e noi alla fine ci siamo trovati con due giornate ancora da giocare in cui praticamente eravamo salvi, non avevamo niente più da chiedere né la possibilità di fare i playin. Sicuramente è stata una stagione sotto alle aspettative, però può succedere".

E nella finale playoff di A2, con Verona opposta a Rimini, non vede una chiara favorita, ma c'è qualcosa che può pesare: "Secondo me sarà una gran bella finale. Ho tanti amici che giocano da entrambe le parti e non lo so, forse potrei dire Verona, perché hanno il vantaggio del fattore campo, però non mi sorprenderei se fosse a Rimini a vincere alla fine. Secondo me è un 55-45 per Verona".







