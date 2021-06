VL PESARO Ario Costa: "Aza Petrovic è uno degli allenatori che stiamo seguendo"

La VL Pesaro sarebbe molto vicina ad Aza Petrovic per il ruolo di allenatore. Il 63enne tecnico croato, amico e compagno di squadra di Ario Costa nella Scavolini dello scudetto del 1988, è al momento impegnato con la nazionale brasiliana in vista del Preolimpico, ma tutto lascia intendere che sia pronto per il ritorno in Italia.

Nel video le dichiarazioni di Ario Costa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: