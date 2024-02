VL PESARO Ario Costa: "Faremo di tutto per mantenere la Serie A; a fine stagione lascerò la guida della VL"

Ario Costa: "Faremo di tutto per mantenere la Serie A; a fine stagione lascerò la guida della VL".

Il Presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ario Costa nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Vitrifrigo Arena ha comunicato che a fine stagione lascerà la guida della VL. “È stato un onore servire come Presidente questa Società. Per me la VL è il Club della mia vita, nel quale ho vissuto 12 stagioni da giocatore, sei da dirigente e altre 12 da Presidente ma ritengo sia arrivato il momento di favorire un cambio nella governance societaria: ciò avverrà al termine di questa stagione sportiva. Ringrazio ogni singolo consorziato, sponsor e tifoso e tutti coloro che hanno lavorato e che lavorano con me. Sono orgoglioso dei risultati sportivi e aziendali che abbiamo conseguito in tutti questi anni”,

