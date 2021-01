CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO Arriva Brescia, Repesa: "Vogliamo crescere senza guardare la classifica"

Riapre la Vitrifrigo Arena, è la prima volta nel 2021 per la Carpegna Prosciutto che domani alle 18 giocherà contro la Germani Brescia l'ultima di andata. I lombardi, squadra ambiziosa, pare abbiano fatto un passo indietro rispetto alle ultime stagioni, ma delle difficoltà bresciane Repesa non si fida. Gerald Robinson continua ad allenarsi per ritrovare la condizione, la sua esperienza sarà utile nel girone di ritorno. Una vittoria dunque perché dopo il doppio stop (per altro prevedibile) di Bologna lato Virtus e Milano, la classifica ha bisogno di una spinta. Anche se il primo comandamento di Repesa è quello di guardarla il meno possibile. Nel video l'intervista a Jasmin Repesa.

