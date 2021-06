VL PESARO Aza Petrovic vicino alla VL Pesaro Il tecnico croato andrebbe a sostituire Jasmin Repesa

Aza Petrovic vicino alla VL Pesaro.

La VL Pesaro è molto vicina alla scelta di Aza Petrovic per il ruolo di allenatore. Il 63enne tecnico croato, pallino di Ario Costa di cui fu compagno di squadra nella Scavolini dello scudetto 1988, è al momento impegnato con la nazionale brasiliana in vista del Preolimpico, ma tutto lascia intendere che sia pronto al ritorno in Italia. Intanto il club marchigiano aspetta le decisioni di alcuni giocatori come Tyler Cain e Marko Filipovity che potrebbero cercare maggiore visibilità e contratti più onerosi in squadre impegnate nelle coppe europee mentre più probabili sono le permanenze di Paul Eboua e Matteo Tambone.

