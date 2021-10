Basket 2000 e Ciu Ciu Team per la finale del Campionato Sammarinese

Basket 2000 e Ciu Ciu Team per la finale del Campionato Sammarinese.

Saranno Basket 2000 e Ciu Ciu Team a giocarsi la finale del Campionato Sammarinese, in programma domenica al Multieventi alle 18. Le due squadre hanno battuto rispettivamente Ducks e Titans Under 19, che così disputeranno la finale per il terzo posto. In semifinale il Basket 2000 si è imposto in maniera netta, comandando fin da subito e finendo sull’86-45, mentre il Ciu Ciu ha sempre condotto fino al 56-47 conclusivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: