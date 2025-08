Basket 3x3: a Fonte dell'Ovo trionfo per Morandotti, Benzi e Lombardi

A Fonte dell'Ovo il torneo di Basket Fiba 3x3 con la partecipazione di ben 10 squadre divise in due gironi da 5. Una manifestazione di grande interesse per la Federbasket sammarinese sottolineata dalla presenza del Presidente Luca Liberti. Nel 2027 a Monaco non ci sarà il Basket a 5 ma verrà proposto il Basket 3x3 negli ultimi anni in grande ascesa e anche per questo si tratta di una disciplina in cui si sta investendo molto. Hanno vinto il torneo 3 giovani del 2005 Morandotti, figlio di Riccardo 68 presenze in Nazionale italiana, Benzi e Lombardi giocatore in forza ai Titans Serie C nella prossima stagione.