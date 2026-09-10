Basket, 89-89 tra Rimini e Pesaro in amichevole: Stefanini ne fa 28

Finisce in parità, 89-89, l'amichevole prestagionale tra Rinascita Basket Rimini e VL Pesaro, inizialmente in programma ieri sera a San Marino e poi spostata a Riccione - e disputata a porte chiuse - per motivi di ordine pubblico. Va definendosi il quintetto titolare della Dole, in cui Dell'Agnello ha cambiato un solo giocatore rispetto alla sfida contro la Virtus Bologna, inserendo Stephens accanto a Denegri, Marini, Leardini e Udom. Per la CMT Orange Tools in campo dalla palla a due vanno De Nicolao, Stefanini, De Vico, Miniotas e Dut Biar.

La prima metà di gara è di marca riminese, nonostante una partenza migliore di Pesaro, che tiene il vantaggio fino al 18-17. Poi un parziale di 11-0 porta Rimini avanti sul 26-18 all'intervallo corto. Parziale che prosegue anche nel secondo periodo, dove la RBR arriva fino al +18, prima che la VL accorci: a metà partita è 50-40 per i romagnoli. Rimini domina sotto canestro, Pesaro risponde dalla distanza e si rifà ancora sotto, con l'ultimo quarto che parte con Rimini avanti solo di 3 punti. Il periodo finale è un continuo botta e risposta, fatto di sorpassi e controsorpassi, fino a quando, sull'89-89 (dopo la tripla del pareggio di Stefanini), Marini sbaglia l'ultimo tiro e le squadre decidono che possa bastare così.

Migliore marcatore di serata è Stefanini, autore di 28 punti per Pesaro, che porta in doppia cifra anche Miniotas (13). Per Rimini ci sono i 18 punti di Stephens e i 13 a testa di Simioni, Bartoli e Tomassini. Dole e CMT Orange Tools Pesaro si ritroveranno in campo il 18 settembre, a Ravenna, nella semifinale di Supercoppa di Serie A2, primo impegno stagionale, che precederà di un weekend l'avvio del campionato.







