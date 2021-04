Basket: ancora un ko per la Carpegna Prosciutto, Treviso vince 97-89

Cade in casa la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro superata 97-89 da Treviso. VL Pesaro avanti 51-50 all'intervallo lungo. I marchigiani comprometto la partita al rientro in campo con un parziale di 26-16. Nell'ultimo quarto la VL riesce ad accorciare fino al -2 in apertura di tempo. Alla sirena la vittoria va agli ospiti 97-89.

